"К черту это, к черту с ним драться. Агит Кабаел сейчас начнет захватывать хевивейт. Это его время, время захватывать власть", – приводит слова Фьюри Seconds Out.

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Ранее Тайсон Фьюри заявил, что никогда не будет боксировать против Агита Кабаэла и Джозефа Паркера. Кабаел неоднократно был спарринг-партнером Тайсона Фьюри, 32-летний немец владеет званием временного чемпиона мира по версии WBC.

Напомним, что сейчас абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе является Александр Усик, который недавно нокаутировал в реванше Даниэля Дюбуа.

Бывший спаррингер Усика и Дюбуа рассказал, что помогло Александру разбить британца в реванше: "Посмотрите нокаут"