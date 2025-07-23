Фьюри назвал боксера, который захватит хевивейт: "Это его время"
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) выделил немецкого бойца Агита Кабаэла (26-0, 18 КО).
"К черту это, к черту с ним драться. Агит Кабаел сейчас начнет захватывать хевивейт. Это его время, время захватывать власть", – приводит слова Фьюри Seconds Out.
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Ранее Тайсон Фьюри заявил, что никогда не будет боксировать против Агита Кабаэла и Джозефа Паркера. Кабаел неоднократно был спарринг-партнером Тайсона Фьюри, 32-летний немец владеет званием временного чемпиона мира по версии WBC.
Напомним, что сейчас абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе является Александр Усик, который недавно нокаутировал в реванше Даниэля Дюбуа.
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