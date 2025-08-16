"Об этом бое уже достаточно давно ходят слухи. Не удивлен, что сейчас они снова усилились. Это бой, который не состоялся, хотя должен был бы. Меня спрашивают, не поздно ли? Зрители очень хотят увидеть этот бой. Каждый раз, когда мы говорим о Тайсоне Фьюри и Энтони Джошуа, поднимается эта тема.

Если Тайсон хочет вернуться на ринге, я вижу, что этот бой состоится. Все зависит от боксеров. Если они начнут переговоры и договорятся, то мы увидим их на ринге, но никто не будет их к этому принуждать", – приводит слова Уоррена Sky Sports.

Напомним, в январе 2025 года Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры. Перед этим британец дважды подряд уступил украинскому чемпиону Александру Усику.

Ранее сообщалось, что в своем следующем поединке Энтони Джошуа встретится с олимпийским чемпионом 2016 года Тони Йокой.

