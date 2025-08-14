Фьюри едва не попал в авиакатастрофу – самолет Тайсона совершил экстренную посадку: "Обосрались от страха"
Звездный боксер Тайсон Фьюри рассказал о неприятной ситуации во время своего отдыха.
“Мы с семьей отправились в отпуск по случаю годовщины свадьбы. Пролетели 100 миль на самолете, пока капитан не подошел ко мне и сказал, что должен срочно развернуться.
Красюк предложил организовать бой между Джошуа и Фьюри: "Я всегда готов"
Оказалось, что у самолета была серьезная проблема с одним крылом. Ее нельзя было исправить с помощью компьютерной техники. Поэтому сейчас мы разворачиваем самолет и возвращаемся в аэропорт, откуда вылетели. Откровенно говоря, мы едва не обос*ались от страха. Это просто ужасно", – поделился проблемой Тайсон Фьюри в Instagram Stories.
К счастью, Тайсон и его жена Пэрис успешно приземлились и отгуляли свою третью свадьбу. Пара впервые обручилась 17 лет назад и решила повторить праздник по этому случаю.
Добавим, что сейчас Фьюри находится на пенсии после того, как объявил о завершении карьеры в начале 2025 года. Но Цыганский король неоднократно говорил, что может вернуться в бокс ради третьего боя против Александра Усика.
"Усик не хочет защищать свой титул": промоутер Паркера раскритиковал украинца и назвал имя следующего соперника