Звездный боксер Тайсон Фьюри рассказал о неприятной ситуации во время своего отдыха.

“Мы с семьей отправились в отпуск по случаю годовщины свадьбы. Пролетели 100 миль на самолете, пока капитан не подошел ко мне и сказал, что должен срочно развернуться.

Оказалось, что у самолета была серьезная проблема с одним крылом. Ее нельзя было исправить с помощью компьютерной техники. Поэтому сейчас мы разворачиваем самолет и возвращаемся в аэропорт, откуда вылетели. Откровенно говоря, мы едва не обос*ались от страха. Это просто ужасно", – поделился проблемой Тайсон Фьюри в Instagram Stories.

К счастью, Тайсон и его жена Пэрис успешно приземлились и отгуляли свою третью свадьбу. Пара впервые обручилась 17 лет назад и решила повторить праздник по этому случаю.

Добавим, что сейчас Фьюри находится на пенсии после того, как объявил о завершении карьеры в начале 2025 года. Но Цыганский король неоднократно говорил, что может вернуться в бокс ради третьего боя против Александра Усика.

