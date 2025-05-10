Фьюри бросил вызов блогеру Джейку Полу: "Я выбью из него дух"
Томми Фьюри, сводный брат Тайсона Фьюри, готов к поединку где угодно.
9 мая в Будапеште (Венгрия) Фьюри выиграл у Кенана Ханджалича из Боснии и Герцеговины. Для Томми это был первый бой с октября 2023 года. После победы прямо в ринге британец обратился к видеоблогеру и американскому боксеру Джейку Полу.
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"Джейк Пол – трус и прячется от боя. Эй, Джейк, моя рука уже в порядке, она полностью восстановилась. Сегодня я дрался с соперником, который имеет более 100 любительских поединков. Он очень опытный и выносливый.
Если Джейк Пол решится выйти в ринг, я гарантирую, что в следующий раз нокаутирую его. У меня был двухлетний перерыв, и это мой первый бой после него. Я выбью из него дух, где бы он ни захотел драться", – заявил Фьюри.
26-летний Томми Фьюри имеет в своей профессиональной карьере 11 побед (4 – нокаутами) в 11 боях.
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