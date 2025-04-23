"Никогда не забывайте, кто мы есть – Англия. Мы ни перед кем не преклоняем колено и сформировали современный мир. Мы гордимся тем, что мы – Англия. Они всегда будут помнить о маленьком острове, покорившем мир. За Англию и святого Георгия", – написал Фьюри в своем Instagram.

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Добавим, что Святой Георгий является покровителем Англии согласно традиции, сложившейся в период Тюдоров и основанной на популярности этого святого во время Крестовых походов.

Напомним, Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры в январе этого года. В своих предыдущих двух поединках Фьюри уступил украинскому чемпиону Александру Усику.

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