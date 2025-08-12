"Тогда было тяжелое время. Сначала мы выиграли олимпийское золото, потом вернулись в Россию, а потом началась война. Но я уже где-то на Рождество решил, что моя карьера в КХЛ закончена. В определенном смысле та лига уже высосала из меня все соки, и все равно пришло время искать что-то другое. Война ускорила мой отъезд из России на пару месяцев.

Мы уехали оттуда быстро, когда не было информации, будут ли закрыты границы. Нехватка знаний в той ситуации была достаточно изнурительной. Мы, иностранцы, быстро вывезли свои семьи из страны, но игроки остались там еще на несколько дней. Нас, финских игроков, было около десятка, и мы сразу же уехали", – сказал хоккеист.

Хартикайнен также заявил, что его бывший клуб Салават Юлаев не выплатил ему зарплату за три месяца, поскольку он расторг контракт.

"Выплата заработной платы прекратилась в день нашего увольнения. Это включало бы трехмесячную зарплату, которую мы должны были бы получить. Но когда мы сами расторгли контракт, выплата заработной платы на этом прекратилась. И, конечно, мы не получили премии за этот период.

Это стоило мне немного финансово, но я тогда об этом не думал. Но так, я не получил никаких денег с того периода", – сказал Хартикайнен для Iltalehti.fi.

Теему Хартикайнен играл за российский Салават Юлаев 3 2013 по 2022 гг. До этого он выступал за Эдмонтон в НХЛ. В 2022 году игрок вместе со сборной Финляндии стал чемпионом мира.

