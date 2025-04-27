Плей-офф Суперлиги 2024/25, финал, первый матч

Днепр – Киев-Баскет – 89:70 (34:16, 17:21, 12:16, 26:17)

Днепр: Закурдаев 18 + 5 передач, Конев 17 + 9 подборов + 8 передач, Тимофеенко 14 + 5 подборов, Загреба 13, Горобченко 12 - 5 потерь – старт; Бондарчук 5, Сорочан 4, Дубоненко 3, Сыпало 3, Лещина 0, Попов 0

Киев-Баскет: Клевзуник 18, Сушкин 15 + 5 передач - 5 потерь, Буренко 11 + 8 передач, Сандул 10 + 11 подборов, Зайцев 10 + 5 подборов – старт; Сафонов 3, Когут 2, Смитюх 1, Карпюк 0, Бур 0, Кобылинский 0, Маярчук 0

Команды впервые встречались в плей-офф, и Днепр выступал явным фаворитом финальной серии. Действующий чемпион сразу подтвердил свои амбиции, выиграв первую четверть с преимуществом в 18 очков.

Черкасские Мавпы уступили в первом матче бронзовой серии украинской Суперлиги – БК Ровно повел в противостоянии

Киев-Баскет "откусил" по 4 пункта в следующих двух периодах, однако Днепр не дал никаких надежд на камбэк. В итоге подопечные Владимира Коваля праздновали победу 89:70. Самыми результативными в составах команд стали Максим Закурдаев и Денис Клевзуник – по 18 очков. Защитник Киев-Баскета бросал исключительно из пределов дуги и не допустил ни одного промаха (9 из 9). Следует отметить и Владимира Конева, который мог оформить первый за более чем 3 года трипл-дабл в украинской Суперлиге. Не хватило одного подбора и 2 передач.

Вторая игра финальной серии состоится 30 апреля. Если Днепр победит, то добудет свой второй подряд и третий в целом титул чемпиона Украины.