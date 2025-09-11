Женская сборная Украины по теннису впервые пробилась в финальную часть турнира Кубка Билли Джин. Где можно будет следить за матчами вживую, подскажет "Футбол 24+".

Уже 17 сентября женская сборная Украины по теннису стартует в 1/4 финала Кубка Билли Джин матчем против Испании. Бесплатную трансляцию поединка покажет YouTube-канал Setanta Sports.

Стоит добавить, что в составе национальной сборной Украины сыграют: Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила и Надежда Киченок.

Напомним, финальная часть международного турнира пройдет с 16 по 21 сентября в городе Шэньчжэнь (КНР). Украина впервые в своей истории будет играть в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. В апреле украинки выиграли свою квалификационную группу к турниру, опередив команды Польши и Швейцарии.

