Фильм "Разрушительная машина" с Александром Усиком получил признание на кинофестивале в Венеции.

На Венецианском кинофестивале состоялся показ фильма "Разрушительная машина", роль в котором исполнил украинский боксер Александр Усик.

Лента с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант в главных ролях получила 15-минутные овации от аудитории. Скала настолько умилился такому признанию, что не сдержал слез перед публикой. Видео искренних эмоций экс-реслера опубликовали в соцсети X.

Фильм уже окрестили лучшей актерской работой Дуэйна Джонсона и пророчат ему как минимум номинацию на премию Оскар. Экс-реслер в основном имел славу посредственного актера развлекательных фильмов и нередко номинировался на антипремию Золотая Малина, которую вручают худшим исполнителям ролей.

Александр Усик же исполнил в фильме "Разрушительная машина" роль украинского чемпиона по смешанным боевым искусствам Игоря Волчанчина, который стал одним из немногих бойцов, которые одолели Марка Керра – главного героя ленты, которого играет Джонсон. Всемирная премьера фильма запланирована на 3 октября.

Dwayne Johnson cries during the 15-minute standing ovation for his new movie ‘THE SMASHING MACHINE’



