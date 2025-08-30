Апелляционная палата комиссии по этике и дисциплине ФИДЕ решила забрать у Шевченко звание гроссмейстера. Об этом сообщила пресс-служба организации.

CAS огласил вердикт украинской велогонщице – она подавала апелляцию на дисквалификацию

В октябре 2024 года Кирилла отстранили от командного чемпионата Испании из-за подозрения в мошенничестве. Шахматиста обвинили в хранении скрытого телефона в туалете. Сначала Шевченко отрицал все обвинения, но позже признал свою вину.

В марте он получил дисквалификацию до октября 2026 года. Согласно новому вердикту ФИДЕ, шахматиста лишили звания гроссмейстера.

К слову, Кирилл Шевченко родился в Украине, но после начала полномасштабной войны он сменил гражданство на румынское. В 2021 году Кирилл выиграл командный ЧЕ-2021 в составе сборной Украины.

Лидер мирового рейтинга Карлсен стал чемпионом мира по киберспортивным шахматам