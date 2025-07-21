"В соответствии с политикой ФИДЕ, которая опирается на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), а также практику ряда международных спортивных федераций – таких как World Aquatics, Международная федерация фехтования и Международная федерация гимнастики – Совет ФИДЕ принял решение разрешить участие команды спортсменок российской национальности в женском командном чемпионате мира 2025 года под флагом ФИДЕ, при условии получения письма об отсутствии возражений от МОК.

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Это решение основывается на прецеденте, установленном резолюцией ФИДЕ в январе 2025 года, которая позволила участие нейтральных команд из уязвимых групп (молодежи и спортсменов с инвалидностью) в командных соревнованиях. Все подобные участники соревнуются без национальной символики, в полном соответствии с политикой МОК", – говорится в сообщении организации.

Добавим, что чемпионат мира по шахматам пройдет в ноябре в Испании. Стоит отметить, что президентом ФИДЕ является россиянин Аркадий Дворкович.

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