Состоялась квалификация гран-при Майами в сезоне 2025 года Формулы 1. Результаты и отчет читайте на "Футбол 24+".

После хаотично-дождливого спринта трасса засохла и позволила спокойно провести основную квалификацию. В первом сегменте вылетели Берман, Стролл, Гасли, Алонсо и Хюлькенберг (20-16 места). Гонщик Хаас и в спринте стартовал последним, но умудрился залезть в очки.

Ферстаппен разбил Антонелли на пит-стопе, Норрису подарили победу, провал и гениальность Феррари: спринт в Майами

Главным событием второго сегмента стал вылет Льюиса Хэмилтона. 7-кратный чемпион мира завоевал лишь 12-ю строчку и впервые за рулем Феррари не пробился в третий сегмент. Вместе с ним вылетели Лоусон, Дуэн, Бортолето и Аджар.

Последний сегмент стал очередным подтверждением мастерства Ферстаппена. Действующий чемпион после нелепого провала в спринте собрался и взял главный поул, опередив Ландо Норриса на 65 тысячных секунды. Андреа Кими Антонелли точно что-то умеет на быстром круге в Майами, получив солидное третье место. Лидер зачета пилотов Оскар Пиастри лишь четвертый. Далее Рассел, дуэт пилотов Уильямс и Леклер, который подчеркнул посредственность Феррари на этой трассе. Топ-10 замкнули Окон и Цунода.