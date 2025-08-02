Глава национальной федерации заявил, что желание киевского клуба выступать в Балтийской лиге – это положительный шаг. Впрочем, по словам Мазура, Киев Кэпиталз обязан уважать чемпионат Украины.

Вице-чемпион Украины по хоккею представил новый тренерский штаб – команда будет играть в Балтийской лиге

"Федерация хоккея Украины поддерживает инициативу о возможном участии хоккейного клуба Киев Кэпиталз в Балтийской лиге. Мы положительно оцениваем стремление украинских команд представлять нашу страну на международном уровне и способствуем развитию спортивной дипломатии.

В то же время одним из ключевых вопросов, связанных с участием команды в Балтийской лиге, является ее участие во внутреннем чемпионате Украины. Это – одна из основных тем, над которой сегодня совместно работают Федерация и клуб.

Надеемся, что в ближайшее время все необходимые формальности будут урегулированы, и клуб сможет полноценно участвовать как в чемпионате Украины, так и в Балтийской лиге", – цитирует Мазура пресс-служба ФХУ.

Киев Кэпиталз является действующим вице-чемпионом Украины. Недавно клуб представил новый тренерский штаб.

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