Культовый гонщик Себастьян Феттель может вернуться в Ред Булл, но уже в роли консультанта.

"Я очень хорошо знаю советника Ред Булл. Мы с Хельмутом Марко до сих пор поддерживаем связь. Если бы все эти разговоры стали более конкретными, мне сперва нужно было бы четко понять, какие задачи мне придется выполнять. От этого зависело бы мое решение. Я имею соответствующий опыт и профиль.

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Молодым талантам в Формуле-1 очень важно иметь рядом кого-то, кто может помочь. Но не в смысле того, чтобы указывать, где тормозить или как проходить повороты. Это пилот должен уметь делать сам. Зато важна поддержка в ментальном плане.

Вы не можете изменить гонщика. Вы можете помочь ему развивать сильные стороны и работать над слабыми. Но пытаться сделать из кого-то следующего Хэмилтона или Шумахера – это так не работает. Все зависит от понимания личности, а не навязывания ей чужого характера и стиля", – цитирует 38-летнего Феттеля Racing News 365.

Напомним, что Себастьян Феттель завершил карьеру гонщика в Формуле-1 в 2022 году.

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