"Современные двигатели слишком дорогие. Кроме наклейки "Гибрид", никакого перехода к серийному производству не было, потому что он был слишком сложным. Из спортивного принципа, соревнования должны быть максимально равными, не нанося ущерба духу Формулы-1. И обычные люди должны быть способны позволить себе этот вид спорта.

Гран-при Формулы-1 – это большое событие в мире спорта с огромной аудиторией. Это позволяет мне исследовать много новых тем. Как мне доставить зрителей на трассу и затем вернуть их? Что люди делают во время Гран-при? Каков их вклад в это событие?

Я имел возможность почувствовать, что такое двигатель V10, как он звучит. И это часть шоу и впечатлений от Формулы-1. В прошлом вы не просто шли на гоночную трассу, чтобы увидеть, кто победит. Вы также хотели вдохнуть всю эту атмосферу.

Я действительно думаю, что подрастает поколение, для которого звук V10 уже не так важен, как для нас, но которое все еще может восхищаться этим. Вопрос в том, должна ли формула двигателей королевы автоспорта быть актуальной для производства дорожных автомобилей. Я так не думаю", – цитирует Себастьяна Феттеля Motorsport.

Напомним, что легендарный немец завершил карьеру гонщика в 2022 году. Сейчас 38-летний экс-пилот может вернуться в Ред Булл, став советником команды.

