Феттель завершил свою карьеру в Формуле-1 еще после завершения сезона 2022 года, но слухи о его возможном возвращении не исчезают. Гонщик Феррари Льюис Хэмилтон даже намекал на возвращение экс-коллеги.

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Ранее Себастьян вел переговоры с Ауди, но получил отказ. Аналогично завершились и попытки договориться с Ред Булл. Однако, даже если Феттель таки получит предложение вернуться в гонки, есть еще один важный нюанс – запрет от его детей, сообщает racingnews365.

"Мои дети сказали, что мне больше нельзя садиться за руль. Им очень нравится, что я с ними, и, конечно, это приятно слышать. Мне удалось найти свой ритм за пределами Формулы-1, и мне удалось сохранить сладкий мир в семье! Я привык к своей новой жизни", – приводит слова Феттеля издание.

Интересно, что советник Ред Булл Хельмут Марко заявил, что видит Себа в своей роли в команде. Однако, сам Феттель избежал прямого ответа на вопрос об этом: "Это важные вопросы, на которые нет быстрых ответов".

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