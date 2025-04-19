Завершилась калификация пятого этапа Формулы-1 сезона-2025. Результаты и отчет – в этой новости.

Первый сегмент прошел без больших сенсаций. Габриэль Бортолето допустил ошибку, едва не разбил болид и завтра стартует последним. Эстебан Окон провалил квалификацию (19-е место), однако пилоту Хаас не привыкать прорываться в гонке. Также вылетели Нико Хюлькенберг, Джек Дуэн и Лэнс Стролл (18-16 места).

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Спокойно прошел и второй сегмент. В этой части квалификацию завершили Оливер Берман, Исак Аджар, Фернандо Алонсо, Лиам Лоусон и Александер Албон (15-11). Льюис Хэмилтон "заполз" в топ-10, опередив гонщика Уильямс всего на 7 тысячных секунды.

В третьем сегменте наконец-то стало горячо. Очередную грубую ошибку допустил Ландо Норрис. Пока еще лидер чемпионата слишком агрессивно атаковал поребрик, потерял контроль и влепил левую часть болида в стену. Десятая строчка для пилота Макларен, а для механиков лишняя работа.

This is the moment that cost Lando Norris a chance at pole position tonight #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/QvzYSUYrha — Formula 1 (@F1) April 19, 2025

Остались два очевидных кандидата на поул – Оскар Пиастри и Макс Ферстаппен, который единственный нашел темп для борьбы с Макларенами. Под занавес хороший круг собрал и Расселл, но этого хватило лишь для третьей строчки. Вторым начнет Пиастри, а первым невероятный Ферстаппен, который опередил австралийца на одну сотую секунды! Места с четвертого по девятое – Леклер, Антонелли, Сайнс, Хэмилтон, Цунода и Гасли.

Гонка гран-при Саудовской Аравии запланирована на завтра (20 апреля), начало в 20:00 по киевскому времени.