Макс Ферстаппен показал самый быстрый круг в истории Формулы-1 и будет стартовать с поула на трассе Монцы.

Квалификация Гран-при Италии подарила болельщикам Формулы-1 исторический момент. Пилот Ред Булла Макс Ферстаппен пролетел круг Монцы за 1 минуту 18.792 секунды со средней скоростью 264.682 км/ч.

Гран-при Италии: Ферстаппен с рекордом круга забрал сенсационный поул в Монце

Как сообщает официальный аккаунт Формулы-1 в Х, это стало новым рекордом трассы и самым быстрым кругом в истории чемпионата, превзойдя достижение Льюиса Хэмилтона пятилетней давности.

Ферстаппен в решающем сегменте опередил обоих пилотов Макларена – Ландо Норриса и Оскара Пиастри. Четвертым стал Шарль Леклер, который в прошлом году одержал победу в Монце, стартовав именно с этой позиции. Льюис Хэмилтон завершил сессию пятым, но из-за штрафа в пять позиций будет стартовать ниже.

Квалификация выдалась чрезвычайно напряженной. Сначала лидерство перехватывали Норрис и Пиастри, впоследствии лучшее время установил Леклер, но Ферстаппен в конце концов победил и завоевал поул, установив исторический рекорд.

Формула-1: победа Пиастри, подиум Аджара, сенсационный сход с трассы Норриса, Хэмилтона и Леклера