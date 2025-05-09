Голландец тайно принял участие в тестах GT3 на Нюрбургринге, информирует PlanetF1. Ферстаппен сел за руль Феррари 296, которая принадлежит команде Emil Frey Racing.

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Ферстаппен хотел остаться как можно более незаметным. За пределами трассы его сопровождала охрана, а фотографам запрещали вход в боксы команды. На болиде Макса были нанесены вымышленные имя и фамилия (Franz Hermann). Впрочем, 4-кратного чемпиона Формулы 1 выдал именной комбинезон и шлем.

Ферстаппен не впервые ездит на частных тестах GT3. Ходят слухи, что Макс хочет принять участие в 24 часах Нюрбургринга, поэтому посвящает немало свободного времени подготовке. Голландец давно не скрывает, что не собирается слишком долго засиживаться в Формуле 1 и планирует попробовать свои силы в других сериях.