Ферстаппен стал автором очередного рекорда – пилот Ред Булла улучшил собственное достижение в Майами
Нидерландский гонщик Ферстаппен превзошел собственный результат и установил рекорд трека на Гран-при Майами.
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О новом достижении гонщика Ред Булла сообщает официальная страница трека в Майами в соцсети X.
Благодаря своей победе в квалификации Гран-при США 27-летний пилот побил собственный рекорд на этой трассе, проехав круг за 1:26,204. Макс оказался быстрее Ландо Норриса из Макларен всего на 0,065 секунды
Предыдущий рекорд также принадлежал Ферстаппену. В 2023 году он прошел круг за 1:26,814.
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