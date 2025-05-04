Нидерландский гонщик Ферстаппен превзошел собственный результат и установил рекорд трека на Гран-при Майами.

Макс Ферстаппен продолжает бить различные рекорды в Формуле-1.

Фиаско Хэмилтона за рулем Феррари, Ферстаппен снова вырвал поул, 18-летний Антонелли что-то знает: квалификация ГП Майами

О новом достижении гонщика Ред Булла сообщает официальная страница трека в Майами в соцсети X.

Благодаря своей победе в квалификации Гран-при США 27-летний пилот побил собственный рекорд на этой трассе, проехав круг за 1:26,204. Макс оказался быстрее Ландо Норриса из Макларен всего на 0,065 секунды

Предыдущий рекорд также принадлежал Ферстаппену. В 2023 году он прошел круг за 1:26,814.

Record setter. pic.twitter.com/qnQtKnE3sj — F1 Miami Grand Prix (@f1miami) May 4, 2025

Украинский пилот финишировал шестым в общем зачете Формулы-4 и стал лучшим среди новичков