Ферстаппен разбил Антонелли на пит-стопе, Норрису подарили победу, провал и гениальность Феррари: спринт в Майами
Завершилась безумная спринт-гонка шестого этапа Формулы 1 в Майами. Результаты и отчет читайте на "Футбол24+".
Флорида встретила гонщиков не привычным солнышком, а обильным дождем. Первым силу непогоды почувствовал Шарль Леклер, который еще на тренировочном круге поймал аквапланирование и "тер" стену несколько десятков метров. На этом спринт для пилота Феррари завершился.
Остальные гонщики проехали два круга за сейфти-каром, но все же было решено отложить старт. Через полчаса на относительно сухой трассе наконец поехали. 18-летний рекордсмен квалификации Антонелли провалил первые повороты и выехал за пределы трассы, пропустив обоих пилотов Макларен и Ферстаппена. Юная звезда Мерседес жаловался на агрессию Пиастри, но стюарды претензий к австралийцу не имели.
Асфальт стал достаточно сухим для промежуточной резины, и здесь началось безумие. Из топов первым рискнул Хэмилтон и не прогадал. После очередного образцового пит-стопа от Феррари британец на "софте" начал отыгрывать позиции, а другие взяли с него пример. Бригада Ред Булл же сработала ужасно, рано отпустив Ферстаппена прямо в Антонелли. Оба свирепствуют по радио, а действующему чемпиону выписывают 10 секунд штрафа.
Далее проблемы у испанцев. Сайнс пробивает колесо, а Лоусон "подбиванием" отправляет в стену Алонсо. Опять появление сейфти-кара, который уже довел до не совсем заслуженной победы Ландо Норриса. Пиастри второй, а Хэмилтон дополняет подиум. В очках также Албон, Рассел, Стролл, Лоусон и Берман, который стартовал последним. Впрочем, после такого хаоса вполне возможны пересмотры результатов.