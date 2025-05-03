Флорида встретила гонщиков не привычным солнышком, а обильным дождем. Первым силу непогоды почувствовал Шарль Леклер, который еще на тренировочном круге поймал аквапланирование и "тер" стену несколько десятков метров. На этом спринт для пилота Феррари завершился.

Charles Leclerc hits the wall!!



With rain falling heavily, Leclerc sustains heavy damage on his way to the grid after contact with the wall#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/XGiaxPPuBq — Formula 1 (@F1) May 3, 2025

Остальные гонщики проехали два круга за сейфти-каром, но все же было решено отложить старт. Через полчаса на относительно сухой трассе наконец поехали. 18-летний рекордсмен квалификации Антонелли провалил первые повороты и выехал за пределы трассы, пропустив обоих пилотов Макларен и Ферстаппена. Юная звезда Мерседес жаловался на агрессию Пиастри, но стюарды претензий к австралийцу не имели.

Асфальт стал достаточно сухим для промежуточной резины, и здесь началось безумие. Из топов первым рискнул Хэмилтон и не прогадал. После очередного образцового пит-стопа от Феррари британец на "софте" начал отыгрывать позиции, а другие взяли с него пример. Бригада Ред Булл же сработала ужасно, рано отпустив Ферстаппена прямо в Антонелли. Оба свирепствуют по радио, а действующему чемпиону выписывают 10 секунд штрафа.

SE HAN DADO ANTONELLI Y VERSTAPPEN EN BOXESpic.twitter.com/YqQOW9mlMv — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) May 3, 2025

Далее проблемы у испанцев. Сайнс пробивает колесо, а Лоусон "подбиванием" отправляет в стену Алонсо. Опять появление сейфти-кара, который уже довел до не совсем заслуженной победы Ландо Норриса. Пиастри второй, а Хэмилтон дополняет подиум. В очках также Албон, Рассел, Стролл, Лоусон и Берман, который стартовал последним. Впрочем, после такого хаоса вполне возможны пересмотры результатов.