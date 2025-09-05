Ферстаппен, который сейчас выступает за Ред Булл, не исключил своего перехода в другую команду. Нидерландца связывают с Феррари, пилотами которого являются Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон. Перед этапом Формулы-1 в Италии Ферстаппена спросили, рассматривает ли он переход в эту команду.

Феррари понесли ощутимую потерю накануне Гран-при Италии – удар для Хэмилтона и Леклера

"Они уже имеют гонщиков с контрактами на 2026 лет, поэтому никаких шансов. Что касается будущего, то в жизни есть много возможностей для любого решения. Поэтому все может быть.

Конечно, в настоящее время этого не видно, но кто знает? Мне даже трудно спрогнозировать, как долго буду выступать в Формуле-1. Ты никогда не знаешь, что произойдет, не так ли?

Я считаю, что Феррари – это огромный бренд. Все пилоты видят и представляют себя там: "Я бы хотел выступать за эту Феррари". Но я думаю, что именно в этом заключается ошибка – просто выступать за Феррари", – приводит слова Ферстаппена Motorsport.

