"Мне кажется, я уже говорил это раньше. Люди немного забывают: прошлый сезон был для Пиастри лишь вторым, а теперь он на третьем – и выглядит очень сильно.

Пиастри одержал победу на Гран-при Саудовской Аравии, Ферстраппен пришел вторым из-за досадного штрафа

Мне нравится его подход – очень спокойный. Это заметно на трассе: он действует там, где надо, почти не допускает ошибок. Именно это нужно, если хочешь бороться за титул.

Марк (Уэббер – менеджер, – прим.) рядом с ним и, думаю, во многом ему помогает. Это замечательно. Люди учатся на опыте – у меня это было с отцом, а у него с Марком. В итоге Оскар реализовывает свой талант, и это приятно видеть", – цитирует Ферстаппена Racingnews365.

Напомним, на Гран-при Саудовской Аравии Ферстаппен стартовал с поул-позишн, однако Пиастри оказался впереди на входе в первую шикану. Голландец срезал ее, остался на первом месте, но впоследствии получил 5 секунд штрафа за полученное преимущество, что стоило ему победы. Пиастри получил первое место и впервые в карьере возглавил общий зачет.

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