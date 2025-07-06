Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен стал обладателем поула на Гран-при Великобритании, выиграв в 44-й раз квалификационную гонку в Формуле-1.

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Голландец все свои поулы завоевал в австрийской команде. Ферстаппен в составе Ред Булл по общему количеству поулов догнал другого четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

За одну команду больше поулов завоевывали только Льюис Хэмилтон (78, Мерседес), Михаэль Шумахер (58, Феррари) и Айртон Сенна (46, Макларен).

В то же время Ферстаппен по общему количеству поулов занимает пятое место в историческом реестре Формулы-1. Его опережают Хэмилтон (104), Шумахер (68), Сенна (65) и Феттель (57).

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