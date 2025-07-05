Пилот Ред Булла показал лучшее время прохождения круга на трассе в Сильверстоуне и в воскресенье, 6 июля, начнет лидером основную гонку Гран-при Великобритании.

Квалификация Гран-при Великобритании: триумф Ферстаппена, очередная стабильность Макларена, авария Колапинто – ВИДЕО

Четырехкратный чемпион мира завоевал поул, опередив двух пилотов Макларена – Оскара Пиастри и Ландо Норриса. В награду за победу Ферстаппен получил приз в виде покрышки Пирелли – его Максу вручил португальский футбольный тренер Жозе Моуринью.

Поул на Гран-при Великобритании стал для Ферстаппена 44-м в карьере.

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