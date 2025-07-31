Перед стартом Гран-при Венгрии Ферстаппен заявил, что останется в Ред Булл в следующем сезоне.

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"Я думаю, пришло время прекратить слухи. Я остаюсь в Ред Булле на новый сезон. И никогда не говорил, что собираюсь уходить.

Опция в контракте об уходе? Я не буду обсуждать это. Думаю, через год снова начнутся все эти слухи и спекуляции", – приводит слова Ферстаппена GPBlog.

Ранее появилась информация, что голландец потерял опцию в контракте, которая позволяла ему покинуть Ред Булл после завершения текущего сезона. Действующий контракт Ферстаппена с "быками" рассчитан до 2028 года.

Напомним, Макс Ферстаппен является четырехкратным чемпионом Формулы-1. Сейчас он занимает третье место в общем зачете пилотов королевских гонок.

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