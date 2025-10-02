Действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из Ред Булл считает, что имеет очень большое отставание от лидера – Оскара Пиастри из Макларен, которое составляет 69 очков.

"Мои шансы на титул? 50 процентов. Я либо выиграю, либо нет. Сейчас я просто иду вперед, гонка за гонкой. Отставание в 69 очков – это много. Особенно если учитывать то, как развивались события во время сезона в целом. Макларен доминировал с запасом, и я не думаю, что картина внезапно изменится. Поэтому я не особо переживаю из-за всего этого. Я просто стараюсь получать удовольствие от гонок в Формуле-1 и вне ее, стараюсь показывать свой максимум каждый раз, когда оказываюсь за рулем болида.

Какие-то трассы подойдут нам лучше, какие-то – хуже. Возможно, трасса в Сингапуре как раз подходит нам хуже. Если мы выиграем, то, значит, выиграем. И это будет замечательно. Если нет – значит, нет. Жизнь на этом не закончится", – цитирует Ферстаппена Sky Sports.

Ферстаппен в общем зачете сезона-2025 занимает третье место, имея 255 очков. У Пиастри, который лидирует, 324 балла. Вторая позиция у Ландо Норриса из Макларен – у него 299 очков.

