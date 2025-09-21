"Я думаю, что этот уикенд был для нас невероятным. Конечно, прошлый этап тоже был замечательным, но для нас снова выиграть здесь – это просто фантастика.

Формула-1: победный дубль Ферстаппена, провал Пиастри, подиум для Сайнса

Конечно, в Азербайджане не легко. Сегодня было очень ветрено, поэтому машина постоянно сильно шаталась, но я чрезвычайно доволен этим результатом.

Следующая гонка в Сингапуре? Это снова совсем другой вызов с высокой прижимной силой, но посмотрим, что мы сможем там сделать.

Шансы на чемпионство? Я не полагаюсь на надежды. Осталось 7 раундов, отставание в 69 очков – это много. Лично я об этом не думаю. Разница все еще большая, почти 3 победы на Гран-при.

Чтобы стать чемпионом, с моей стороны все должно пройти идеально, но мне нужно еще и немного неудачи для соперников, поэтому это все еще очень трудно. Мы сделаем все возможное, а потом посмотрим, где мы окажемся. Я иду от гонки к гонке, как и делал всегда. После финального этапа в Абу-Даби мы все узнаем", – цитирует Макса Ферстаппена пресс-служба Формулы-1.

Напомним, что лидер чемпионата Оскар Пиастри сейчас имеет в своем активе 324 очков. Ландо Норрис после 17 этапов имеет 299 баллов и занимает второе место. Ферстаппен пока идет третьим – 255 очков. Голландец является действующим чемпионом Формулы-1. Именно ему принадлежит рекорд по победам в гонках подряд: в 2023 году Ферстаппен выиграл 10 Гран-при, превзойдя рекорд Себастьяна Феттеля.

Общий зачет Формулы-1: Пиастри и Норрис забуксовали, Ферстаппен возрождает надежды на интригу