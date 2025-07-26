26 июля состоялся спринт в рамках Гран-при Бельгии, победителем которого стал Макс Ферстаппен.

На первом круге Ферстаппен обогнал Пиастри, который владел поул-позишном. На третьем месте расположился Шарль Леклер, который опередил Ландо Норриса. Впрочем, начиная с третьего круга Ландо стал отыгрывать отставание и вернул себе третью позицию.

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Here comes Max Verstappen!



The moment the Red Bull driver took the lead #F1Sprint #BelgianGP pic.twitter.com/UrxSyhXrS4 — Formula 1 (@F1) July 26, 2025

Стоит отметить, что в гонке не участвовал француз Пьер Гасли, который занял восьмое место в квалификации. К середине гонки стало понятно, что за победу будут бороться Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри, который отставал от нидерландца всего на 0,5 секунды.

В итоге Ферстаппен удержал лидерство и выиграл спринт на Гран-при Бельгии. Пиастри финишировал вторым, Ландо Норрис – третьим. Шарль Леклер занял четвертое место.

В зачетной зоне также финишировали Эстебан Окон из Хааса, Карлос Сайнс из Уильямса, Оливер Берман из Хаас и Исаак Аджар из Рейсинг Буллз. Льюис Хэмитон, который провалил квалификацию, финишировал лишь 15-м.