Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен не согласен с наказанием Оскара Пиастри, которого оштрафовали из-за инцидента в Сильверстоуне.

"Я только после финала гонки узнал, что Оскар получил штраф в 10 секунд. Считаю, что это слишком суровое наказание. Но я не устанавливаю правила.

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Со мной такое случалось не раз, когда другие резко тормозили передо мной", – цитирует Ферстаппена racingnews365.

Гонщик Макларен Оскар Пиастри не смог финишировать первым на Гран-при Великобритании из-за 10-секундного штрафа после резкой остановки, когда сейфти-кар покидал трек. В итоге гонку в Сильверстоуне выиграл партнер Пиастри по Макларен – Ландо Норрис.

Сам Ферстаппен занял лишь пятое место, не вписавшись в поворот как раз через несколько секунд после резкой остановки Пиастри. В общем зачете пилотов голландец идет третьим в текущем сезоне, уступая лишь Пиастри и Норрису. У Макса 165 очков, тогда как у Оскара и Ландо – 234 и 226 баллов соответственно.

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