"Сейчас Макларен не является моим соперником. Я просто участвую в этом чемпионате. Вижу ли я себя в борьбе за титул? Нет, не вижу.

Ферстаппен, Хэмилтон и Норрис позади Альпина, поул Пиастри, аварийно-провальный Хаас: квалификация гран-при Бахрейна

Если вы посмотрите на отставание от Макларен, то поймете, что я не удивлен. Я уже говорил команде во время зимних тестов, что отставание составляет полсекунды, и это подтвердилось, поэтому я был прав в этом отношении. Если взглянуть на весь сезон, то я не думаю, что у нас когда-либо был реальный шанс.

Если другие допускают ошибки, как в квалификации в Сузуке, то мы можем быть впереди. В Сузуке было невозможно обгонять, но так бывает не всегда. Мы попробовали все, что могли, и ничего не сработало, так что проблема не в этом. Если бы мне пришлось снова проходить квалификацию, я не представляю, что еще мы могли бы изменить. Мы попробовали все, что имеет смысл на этой трассе. В гонке я сделаю все возможное, но не знаю, хватит ли этого для подиума или шестого места", – цитирует Ферстаппена Motorsport.

Добавим, что Макс Ферстаппен занимает аж 14-е место в общем зачете этого сезона Формулы-1. К слову, Гран-при Бахрейна состоится сегодня, 13 апреля. Старт заезда запланирован на 18:00 по киевскому времени.