Ферстаппен назвал лучших в Формуле-1 – список удивил
Макс Ферстаппен назвал лучших действующих гонщиков Формулы-1 в различных компонентах.
Как сообщает Mundodeportivo, пилота Ред Булла Макса Ферстаппена попросили назвать лучших действующих пилотов Формулы-1 в различных аспектах, однако без возможности упомянуть себя.
Четырехкратный чемпион мира выделил только двух соперников – Шарля Леклера из Феррари и Фернандо Алонсо из Астон Мартина. Интересно, что в своем перечне он не упомянул ни одного представителя Макларена.
Лучшие, по версии Ферстаппена:
в квалификациях – Шарль Леклер;
в гонках – Фернандо Алонсо;
гоночный интеллект – Фернандо Алонсо;
обгоны – Шарль Леклер;
оборона позиции – Фернандо Алонсо;
наиболее нацеленный на борьбу – Фернандо Алонсо.
