Как сообщает Mundodeportivo, пилота Ред Булла Макса Ферстаппена попросили назвать лучших действующих пилотов Формулы-1 в различных аспектах, однако без возможности упомянуть себя.

Четырехкратный чемпион мира выделил только двух соперников – Шарля Леклера из Феррари и Фернандо Алонсо из Астон Мартина. Интересно, что в своем перечне он не упомянул ни одного представителя Макларена.

Лучшие, по версии Ферстаппена:

в квалификациях – Шарль Леклер;

в гонках – Фернандо Алонсо;

гоночный интеллект – Фернандо Алонсо;

обгоны – Шарль Леклер;

оборона позиции – Фернандо Алонсо;

наиболее нацеленный на борьбу – Фернандо Алонсо.

