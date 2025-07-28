"Я хотел бы, чтобы гонка началась сразу. Даже не было дождя. Да, между первым и пятым поворотами было немало воды, но если бы мы проехали два-три круга за машиной безопасности, трасса стала бы чище и готовой к старту.

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Я знал, что они будут осторожнее из-за Сильверстоуна (Гран-при Великобритании, – прим.), но это уже не имело смысла. Тогда уже лучше подождать полного высыхания и стартовать на сликах – но это не гонка во влажную погоду.

Мы сделали определенный выбор по настройкам для промежуточных шин, но в итоге нам позволили ехать только в почти сухих условиях. Это разочаровывает, потому что после Сильверстоуна мы говорили, что стоит быть осторожнее, но теперь FIA поступила наоборот. Наши настройки оказались неудачными, а на сухой трассе мы теряли скорость на прямых. Проблемы с балансом машины только усугубили ситуацию", – цитирует Ферстаппена Racingnews365.

Напомним, старт Гран-при Бельгии задержали на 80 минут из-за дождя и мокрой трассы. Как следствие, команды, которые настраивали болиды на такие условия, остались недовольны таким решением. Ферстаппен, который стартовал четвертым, не сумел отыграть хотя бы одну позицию и в третий раз подряд остался без подиума.

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