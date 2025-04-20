Голландец на нынешнем болиде Ред Булл имеет мало шансов выиграть 5-й титул подряд, о чем не стесняется рассказывать публично. Возможно, в 28 лет наступит момент, чтобы покинуть систему "красных быков", с которой связаны все карьерные успехи Ферстаппена. Впрочем, очевидных вариантов выбора следующей команды пока нет, а новый регламент в следующем сезоне только добавляет путаницы. Журналист Эндрю Бенсон ошеломил инсайдом – Макс вообще может пропустить 2026 год, оценить уровень команд и только тогда принять решение о продолжении карьеры.

300 миллионов долларов за 3 года: середняк Формулы-1 меняет владельцев и хочет заманить Ферстаппена космическим контрактом

"Одна из самых интригующих историй вокруг Ферстаппена на данный момент заключается в том, что он, возможно, может взять отпуск в следующем году. Просто посмотрит, как действуют правила, а затем выберет команду на 2027 год.

Эта идея была озвучена мне неким из близкого окружения Макса, хотя я даже не расспрашивал. Поэтому я бы не исключал такой сценарий. Конечно, я не знаю, может это просто какие-то игры, чтобы добавить масла в огонь. Но почему бы и нет?" – цитирует Бенсона F1oversteer.

Добавим, что основными претендентами на приглашение Ферстаппена называют Мерседес и Астон Мартин. "Серебряные стрелы" оптимистично настроены относительно своего нового двигателя, а "зеленые" переманили из Ред Булл гениального конструктора Эдриана Ньюи.

Ферстаппен вырвал поул из рук Пиастри, Норрис разбил болид, Хэмилтон на грани провала: квалификация Саудовской Аравии