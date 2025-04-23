Макс Ферстаппен может не доехать за рулем Ред Булл даже 2025 год, если результаты команды просядут еще больше.

Формально контракт 4-кратного чемпиона с "быками" рассчитан до конца 2028 года, однако в нем есть пункт о досрочном завершении, информирует The Race.

300 миллионов долларов за 3 года: середняк Формулы-1 меняет владельцев и хочет заманить Ферстаппена космическим контрактом

В частности, Ферстаппен якобы может расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, если встретит летнюю паузу нынешнего сезона вне топ-2 зачета пилотов. Сейчас именно так и есть – Макс лишь третий, уступая 2 очка Ландо Норрису и 12 Оскару Пиастри. Большинство экспертов считает, что положение Ред Булл было бы еще хуже, если бы не мастерство нидерландца.

У команды из Милтон-Кинса осталось 9 этапов до августовского перерыва, чтобы улучшить болид и убедить Ферстаппена не "убегать".

Пиастри одержал победу на Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен пришел вторым из-за досадного штрафа