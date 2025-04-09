Сразу 6 команд подтвердили намерение выпустить на первую практику гонщиков без опыта в Формуле 1. Она состоится 11 апреля.

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Регламент обязывает каждого боевого пилота минимум дважды в течение сезона уступить место в болиде новичку, чтобы он получал опыт. Многие команды решили сделать это именно на гран-при Бахрейна, поскольку здесь первая тренировочная сессия не слишком информативна. Квалификация и гонка состоятся в прохладных условиях, и там все боевые пилоты вернутся на свои места.

Список подтвержденных замен на первой практике гран-при Бахрейна:

Ред Булл: Аюму Иваса вместо Макса Ферстаппена.

Феррари: Дино Беганович вместо Шарля Леклера.

Мерседес: Фред Вести вместо Джорджа Рассела.

Астон Мартин: Фелипе Другович вместо Фернандо Алонсо.

Уильямс: Люк Браунинг вместо Карлоса Сайнса.

Хаас: Рё Хиракава вместо Оливера Бермана.