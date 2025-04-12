Макларен перенесли доминирование с практик на квалификацию – Пиастри и Норрис поочередно забрали два первых сегмента. Откровенно разочаровал Оливер Берман, который будет стартовать последним. Вместе с ним в первом сегменте вылетели Стролл, Бортолето, Лоусон и Аджар.

Катастрофу Хаас продолжил Окон, который неудачно вышел из второго поворота и разбил болид. Француз завтра начнет с 15-го места.

Here's the moment Ocon lost control and spun into the barriers #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/gspackF0iw — Formula 1 (@F1) April 12, 2025

Ред Булл выбрал странную стратегию выпуска болидов под самый занавес сегментов, однако все работало нормально. Даже Цунода "заполз" в третий, чего с напарниками Ферстаппена в этом сезоне еще не случалось. Кроме Окона, прощаемся с Алонсо, Хюлькенбергом, Аджаром и Дуэном, для которого 11-я позиция это явно прорыв. Альпин вообще ошеломляют, потому что Гасли третий вслед за Макларенами!

В третьем сегменте из пилотов "Папайя-тим" темп сохранил лишь Пиастри, который и забрал поул. Какую-то новую передачу нашел Мерседес – Рассел второй, Антонелли четвертый. Топ-3 замкнул Леклер, который таки что-то умеет в квалификациях.

А теперь о звездных неудачниках – Норрис с очередной ошибкой только шестой! Ферстаппен седьмой, но от Ред Булл особо ничего и не ждали. Хэмилтон девятый, попустив своего "предшественника" Сайнса (испанец наконец-то показал класс за рулем Уильямс). Цунода должен радоваться и десятому месту. Главный герой квалификации – несомненно, Пьер Гасли, который на Альпин заскочил в топ-5.

Полные результаты квалификации гран-при Бахрейна: