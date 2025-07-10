"Мы вместе разделили самый большой успех, которого только могли достичь – от моей первой победы до четырех титулов чемпиона мира.

Экс-руководитель Ред Булл не сдержал эмоций после скандального увольнения: "Это стало для меня шоком"

Мы вместе выигрывали памятные гонки и устанавливали новые и новые рекорды. Спасибо тебе за все, Кристиан!" – написал Макс Ферстаппен в X после увольнения Хорнера.

Добавим, что именно Кристиан Хорнер дал начало выступлениям Ферстаппена в Формуле-1 в 2015 году. Легендарный Ники Лауда рассказывал, что Мерседес и другие команды хотели перехватить Макса, но Ред Булл во главе с Хорнером сразу же пообещали нидерландцу место в Формуле-1 вместо тестов и статуса запасного гонщика. И в итоге "быки" не ошиблись.

Ред Булл официально уволил руководителя, который принес австрийцам 14 титулов и вляпался в громкий скандал