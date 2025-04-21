Накануне в Джидде состоялось Гран-при Саудовской Аравии. Победу на 5-м этапе сезона Формулы-1 одержал представитель Макларен Оскар Пиастри. Вторым финишировал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из Ред Булла. Впервые на подиум попала команда Феррари – Шарль Леклер занял третью строчку.

"Это было ужасно": Хэмилтон нашел виновника провала на Гран-при Саудовской Аравии

Несмотря на не слишком удачный старт Скудерия продолжает демонстрировать лучшие результаты по пит-стопам. В частности в Джидде итальянцы установили рекорд сезона, застолбив за собой сразу два места. На 30-м круге Шарлю Леклеру заменили четыре колеса за 2,00 секунды. Второй по времени пит-стоп тоже принадлежит Скудерии – за 2,07 секунды Феррари провели остановку для Хэмилтона.