Перед домашним Гран-при Италии Феррари получили неприятный удар. Как сообщает Sportbible, из команды уходит один из самых опытных специалистов – главный инженер по производительности Джок Клир.

61-летний британец присоединился к Феррари в 2015 году и более десяти лет отвечал за настройку болидов и подготовку гонщиков. Особой сферой его работы было сотрудничество с Шарлем Леклером, которого он сопровождал в роли наставника и старшего инженера по производительности.

Клир имеет долгую и авторитетную историю в Формуле-1. Он был инженером Жака Вильнева во время чемпионского сезона 1997 года, а позже работал с Такумой Сато и Рубенсом Баррикелло в составе Хонды. После трансформации команды в Браун и перехода под крыло Мерседес он остался в структуре и стал инженером по производительности для легенд спорта - Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона. Именно в 2014 году Хэмилтон получил свой второй титул под руководством Клира.

Потеря Клира является чувствительной для команды, которая и без того переживает сложный период. На прошлой неделе в Зандворте оба болида Феррари не добрались до финиша: Леклер получил критические повреждения после столкновения с Мерседесом Кими Антонелли, а Льюис Хэмилтон врезался в отбойник на скользкой трассе. В дополнение, британца наказали пятью позициями на стартовой решетке в Монце за инцидент с желтыми флагами.

