Французский инженер и менеджер Фредерик Вассер заключил новый контракт с Феррари, информирует пресс-служба Скудерии. Четких сроков сотрудничества не разглашают, однако известно, что соглашение рассчитано на несколько лет.

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Напомним, Вассер стал руководителем Феррари в 2023 году. Главной задачей 57-летнего специалиста была перестройка Скудерии и возвращение команды к победам – итальянцы не выигрывали титулов с 2008 года. Ранее сообщалось, что в Феррари готовы были уволить француза.

К слову, Вассер был одним из важнейших элементов в приглашении в команду пилота Льюиса Хэмилтона, которого знает еще со времен выступлений британца в младших гоночных сериях.

Стоит отметить, что Феррари пока проваливает сезон – ее пилоты пока не выиграли ни одной квалификации или гонки. В общем зачете пилотов после 13-ти этапов Шарль Леклер идет пятым (139 очков), а Льюис Хэмилтон занимает шестую строчку (109 баллов). В Кубке конструкторов Феррари вторые (248 пунктов), однако отстают от лидера – Макларен – на 268 очков.