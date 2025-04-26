Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо, который сейчас является самым старшим в пелотоне, поразмышлял над своим будущим.

"До каких пор планирую ездить? Не до 50-ти, но я не знаю. Поэтому мы оставили возможность открытой.

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В прошлом году, когда мы обсуждали контракт, были вещи, которые выглядели очень привлекательно. Я хотел выступать в 2024-м, точно – в 2025-м, и увидеть, как будет выглядеть команда в 2026-м.

После 2026 года – не знаю. Буду идти сезон за сезоном. Посмотрю, насколько я мотивирован. Сейчас я очень мотивирован, но не могу гарантировать этого через три-четыре года – и не хочу подставлять команду.

Если я буду нужен как пилот – останусь. Если почувствую, что уже не могу быть достаточно быстрым, или команда имеет другие планы – я первый подниму руку", – цитирует Алонсо Racingnews365.

Напомним, испанец провально начал текущий сезон, не набрав ни одного очка за 5 стартовых этапов.

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