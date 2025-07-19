Евро-2025 U-23 по легкой атлетике, метание копья, финал, мужчины

1. Артур Фельфнер (Украина) – 81,14 м

2. Ник Тамм (Германия) – 80,74 м

3. Ээмил Порвари (Финляндия) – 79,88 м

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Фельфнер защищал звание чемпиона континента U-23, которое завоевал в 2023 году. Противостояли ему 11 атлетов, в частности – участник Олимпиады-2024 Макс Денинг, личный рекорд которого составляет 90,20 м.

Во второй попытке украинец, показав результат 78,12 метра, вышел на третью позицию. После этого Артур никак не мог улучшить свой результат. Это ему удалось лишь в заключительной попытке – копье он отправил на 81,14 метра и вышел в лидеры. Немец Тамм в последней попытке также улучшил свой результат, но до золота не дотянулся.

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