Артур Фельфнер выступил в отборе ЧМ-2025 по легкой атлетике в метании копья. Результаты и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Украинский метатель копья Артур Фельфнер по итогам отборочной стадии должен был попасть в топ-12 общего зачета, чтобы обеспечить себе участие в финале.

В первой попытке копье Фельфнера улетело на 73,77 метра. Во второй попытке Артур улучшил свой результат (76,13 метра), но это позволило ему занять предварительно только 16-ю позицию в своей группе и 33-ю – в целом. Украинцу надо было результат улучшать, минимум – метров на пять. К сожалению, завершающая попытка у Фельфнера вообще получилась без результата.

В итоге украинец занял в квалификации 33-е место и завершил на этом свои выступления на чемпионате мира.

