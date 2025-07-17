Анна Максименко и Эмили Конрад заняли призовые места на Универсиаде-2025 в Германии.

Максименко и Конрад преодолели групповой этап и выиграли по четыре поединка в туре на выбывание. В поединке за выход в финал Анна одолела бронзового призера Всемирной Универсиады-2025 Эдину Кардош из Венгрии – 15:12.

Харлан и еще 446 фехтовальщиков из 56 стран требуют от федерации изменений относительно критериев нейтрального статуса

Эмили Конрад в полуфинале встретилась с победительницей нынешнего Гран-при в Катаре, Кейлин Се из Гонконга. Украинская спортсменка уступила со счетом 8:10 и в итоге завоевала бронзу соревнований.

Таким образом, в финальном матче турнира Кейлин Се встретится с другой украинкой, Анной Максименко.

Олимпийская чемпионка Кравацкая откровенно рассказала, почему пропустит ЧМ-2025 по фехтованию: "Вижу, как ее становится меньше"