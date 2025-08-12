Роджер Федерер официально вернется на корт. Об этом сообщила пресс-служба Rolex Shanghai Masters. Швейцарский теннисист согласился принять участие в матче знаменитостей в парном разряде, который состоится в пятницу, 10 октября.

"Это Роджер, и я очень рад вернуться на стадион Цичжун в Шанхае на Rolex Shanghai Masters. Шанхай всегда был для меня особенным местом с замечательными болельщиками, незабываемыми воспоминаниями и настоящей любовью к игре", – говорит в видео Федерер.

Швейцарец завершил карьеру после матча с Рафаэлем Надалем, с которым сыграл вместе в парном разряде на командном турнире Кубка Лейвера, в сентябре 2022 года. В одиночном же разряде Федерер не играл с 2021 года, когда потерпел поражение в четвертьфинале Уимблдона.

Стоит заметить, что Роджер Федерер всего выиграл 111 турниров ATP (из них 103 в одиночном разряде).