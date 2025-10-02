Международный теннисный зал славы объявил список претендентов на включение в список в 2026 году.

Международный теннисный зал славы объявил имена номинантов в 2026 году. Как сообщает официальный сайт награды, в список номинантов вошли две яркие фигуры мирового тенниса – швейцарец Роджер Федерер, аргентинец Хуан Мартин дель Потро и представительница страны-террористки Светлана Кузнецова.

Федерер, бывшая первая ракетка мира и 20-кратный чемпион турниров Grand Slam, впервые стал номинантом после завершения своей легендарной карьеры в 2022 году. Дель Потро, экс-третья ракетка мира, вошел в историю благодаря победе на US Open-2009 и финала Кубка Дэвиса, где он принес Аргентине долгожданный титул. Кузнецова, которая была второй в мировом рейтинге, получила два титула Grand Slam – на US Open-2004 и Roland Garros-2009.

Процедура отбора включает голосование комиссии из 140 журналистов и действующих членов Зала славы, а также голосование болельщиков. Для избрания кандидат должен получить не менее 75% голосов официальной группы избирателей и может добавить бонусные проценты благодаря поддержке фанов.

Голосование продлится до 10 октября 2025 года. Имена новых членов Зала славы станут известны в 2026 году во время торжественной церемонии.

