Стало известно, может ли Олег Плотницкий сыграть на чемпионате мира 2025 года.

Недавно Плотницкий в своем Instagram разместил фото вместе с волейболистами сборной и добавил подпись: "Угадайте, что может произойти". Сообщение волейболиста вызвало дискуссии относительно его возможного возвращения в ряды "сине-желтых". Впрочем, в ФВУ заявили, что в ближайшее время Плотницкий за сборную Украины не сыграет.

"Говорить о возвращении Плотницкого в сборную как минимум до завершения этого международного сезона неуместно. В 2025 году сборная Украины выступит еще только на чемпионате мира. Расширенная заявка, которую мы туда подали, уже закрыта, дедлайн подачи фамилий потенциальных участников истек", – приводит заявление ФВУ Sport.ua.

Напомним, что чемпионат мира по волейболу стартует 12 сентября. На групповом этапе сборная Украины сыграет с командами Бельгии, Италии и Алжира.

Добавим, что Олег Плотницкий выступал в составе "сине-желтых" с 2017 по 2023 год. Вместе с командой волейболист играл на трех чемпионатах Европы и чемпионате мира, а также становился победителем Золотой Евролиги.

