Федерация хоккея Украины представила состав нового национального чемпионата и регламент соревнований
Чемпионат Украины по хоккею начнется 7 октября.
Федерация хоккея Украины сообщила, что на старт нового сезона-2025/26 выйдут пять команд.
Борьбу за победу в чемпионате Украины поведут действующий чемпион Кременчуг, вице-чемпион Киев Кэпиталз, действующий бронзовый призер Сокол, а также клубы Шторм и Одещина – новичок национальных соревнований.
Команды сыграют по 28 матчей и в начале апреля разыграют главный Кубок страны.
Как известно, 24 сентября начнется розыгрыш Кубка Украины по хоккею с участием четырех команд – Кременчуга, Сокола, Одесской области и херсонского Днепра.
