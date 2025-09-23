Федерация хоккея Украины сообщила, что на старт нового сезона-2025/26 выйдут пять команд.

Чемпион Украины по хоккею узнал расписание матчей в Континентальном кубка-2026

Борьбу за победу в чемпионате Украины поведут действующий чемпион Кременчуг, вице-чемпион Киев Кэпиталз, действующий бронзовый призер Сокол, а также клубы Шторм и Одещина – новичок национальных соревнований.

Команды сыграют по 28 матчей и в начале апреля разыграют главный Кубок страны.

Как известно, 24 сентября начнется розыгрыш Кубка Украины по хоккею с участием четырех команд – Кременчуга, Сокола, Одесской области и херсонского Днепра.

Федерация хоккея Украины не смогла провести заседание из-за отсутствия кворума