Чемпионат Украины по хоккею сезона 2025/26 до сих пор не организован.

Во вторник в Кременчуге должно было пройти заседание Совета федераций ФХУ, однако оно не состоялось из-за отсутствия минимального количества участников. Об этом сообщила Федерация хоккея Украины.

Титулованный украинский клуб собирается играть в чемпионате Румынии по хоккею

Отметим, что в сентябре должен был состояться розыгрыш Кубка Украины, а затем начаться новый сезон чемпионата, однако пока нет никаких подробностей относительно этих турниров. По состоянию на сейчас неизвестны ни участники, ни расписание, ни регламент этих соревнований.

К слову, в прошлом сезоне чемпионата Украины выступало шесть команд. Один из участников кампании 2024/25 – Киев Кэпиталз, теперь играет в Балтийской лиге и базируется в Латвии. Действующим чемпионом Украины по хоккею является Кременчуг.

Киев Кэпиталз узнал соперников и получил календарь матчей в хоккейной объединенной Балтийской лиге